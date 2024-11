Calcionews24.com - Infortunio Nico Gonzalez, dall’Argentina sono sicuri: c’è il dietrofront! Arriva la decisione dopo la convocazione di Scaloni

Leggi tutto su Calcionews24.com

non hanno dubbi: c’è illaladiSecondo quanto riportato da Gastón Edul, noto giornalista argentino di TyC Sports,non volerà in Argentina per la prossima sosta Nazionali che sarà in programma la prossima settimana. L’esterno della Juventus ex Fiorentina, ancora fuori per, rimarrà a Torino e .