Infortunio De Pieri, dalle parole di Zanchetta si evince questo

Giacomo Deè uscito anzitempo, nella sfida di Youth League vinta 4-1 dall’Inter Primavera contro l’Arsenal, a causa di un brutto intervento alle spalle di Maldini Kacurri. Queste le condizioni del calciatore italiano. LA SITUAZIONE – Nel post-partita di Inter-Arsenal Primavera, match di Youth League terminato 4-1 a favore dei nerazzurri, l’allenatore dei meneghini Andreaha fatto il punto della situazione sullo stato di Giacomo De. L’italiano è uscito nel corso della seconda frazione di gioco a causa di un colpo da dietro di Maldini Kacurri, che è valso a quest’ultimo il doppio giallo al 60? del match. Le preoccupazioni dei tifosi per le sue condizioni erano dovute al fatto che fosse stato caricato in barella per uscire immediatamente dal campo e sottoporsi a degli esami per accertare l’entità del problema.