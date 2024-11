Ferraratoday.it - Incontro coi lavoratori e riflessione sull'attualità: l'ex premier Conte a Ferrara

Leggi tutto su Ferraratoday.it

Nella giornata di sabato 9, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppesarà in città per una serie di incontri e iniziative pubbliche. Un'iniziativa per avvicinarsi al territorio e ascoltare le esigenze delle comunità locali. Iscriviti al canale WhatsApp diTodayIl programma.