Inaugurata nel Trevigiano la prima Cardiolounge in ospedale pubblico

Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Una nuovaè stataoggi presso l'S. Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto (Treviso).in Italia in un, è utile per la gestione dei pazienti che si sottopongono a coronarografia, angiografia di altri distretti vascolari e angioplastica coronarica non complessa in Day hospital. Lo spazio innovativo, dedicato al .