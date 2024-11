Milanotoday.it - In quattro picchiano a sangue un commerciante e lo rapinano di tutto

Pugni e calci per il fondo cassa e per qualche bottiglia di alcol. Violenta rapina in un minimarket in zona Città Studi a Milano. La vittima dell'aggressione, un bengalese di 49 anni, è finita in ospedale in codice verde dopo essere stato picchiato dauomini descritti come nordafricani.