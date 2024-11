Vicenzatoday.it - In fiamme la rete di protezione di un cantiere, evacuata la scuola adiacente

Poco prima delle 14:30, di mercoledì 6 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cappellari a Vicenza, all’interno dell’ex seminario vescovile, oradel San Bortolo 2, per l’incendio di un bancale di materiale isolante, che si è esteso alladidell’impalcatura.