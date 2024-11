Milanotoday.it - In coda per vaccinarsi fuori dal Pirellone: somministrati oltre 300 vaccini

Leggi tutto su Milanotoday.it

Code perdalnella giornata di martedì 5 novembre. In sole sei ore sono stati 319 i cittadini che si sono recati a palazzo Pirelli per immunizzarsi, con decine di persone in attesa ordinata all’esterno dei box già di prima mattina. Al punto che per velocizzare le.