Impresa al Bernabeu per il Milan 3-1 sul Real Madrid

AGI - Ilfa l'in Champions League e batte in trasferta ilnella sfida valevole per la quarta giornata. Al Santiagoi rossoneri s'impongo 3-1 al termine di una gara sontuosa grazie alle reti di Thiaw, dell'ex Morata e di Reijnders, mentre a nulla serve il rigore del momentaneo pariizzato da Vinicus (annullato dal Var anche un gol di Rudiger nel finale). Secondo successo europeo di fila per la squadra di Paulo Fonseca che sale a 6 punti in classifica, agguantando proprio gli uomini dell'altro grande ex Carlo Ancelotti. Buono l'impatto sul match dei rossoneri, che dimostrano subito gran carattere ed intraprendenza e al 12' passano immediatamente avanti con il gol di Thiaw: il tedesco impatta di testa sul corner di Pulisic e firma il vantaggio ospite. I blancos non ci stanno e tentano di rispondere appena un giro di lancette piu' tardi, spaventando Maignan con Mbappe prima e Vinicius poi ma senza trovare fortuna.