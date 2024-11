Thesocialpost.it - “Imane Khelif è un uomo”: la pugile avvia una causa legale

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Laalgerinaavvierà un’azione legale contro chi ha diffuso presunti referti medici che indicherebbero che è un. Recentemente, sono infatti circolati certificati della campionessa 25enne, medaglia d’oro nei pesi welter (66 kg) alle Olimpiadi di Parigi 2024, che attesterebbero la sua condizione come atleta “DSD” (Disorders of Sex Development), con “differenze nello sviluppo sessuale”. La notizia di questa imminente azione legale è stata divulgata dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che ha dichiarato cheintende difendersi dalle violazioni della privacy di cui è stata oggetto.Leggi anche: “è un”. Il certificato medico pubblicato in Francia Lalegale diIl caso è emerso quando Djaffar Ait Aoudia, un noto giornalista francese, ha sostenuto di aver visionato un referto medico dellarisalente a giugno 2023, firmato da specialisti dell’ospedale ‘Kremlin-Bicetre’ di Parigi e dell’ospedale ‘Mohamed Lamine Debaghine’ di Algeri.