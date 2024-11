Ilrestodelcarlino.it - Il talento di Romolo Valli celebrato dal palco al cinema

Laureato in giurisprudenza, la sua vita è stato ilscenico per il quale nel 1954 fondò la Compagnia dei Giovani con Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Elsa Albani e Anna Maria Guarnieri; nelcollaborò con Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Luchino Visconti fino a Sergio Leone. Tutto questo e molto altro è stato, poliedrico artista reggiano nato il 7 febbraio 1925 (morto nel 1980 in un incidente). Nell’avvicinarsi del centenario, Reggio Emilia e la Fondazione I Teatri, gli dedicheranno una serie di iniziative a partire dal giorno successivo a quello della sua nascita: l’8 febbraio al Teatro Municipale si terrà un incontro di studi con vari testimoni dell’epoca, amici, colleghi, familiari. Ci sarà anche il lancio di un podcast in 4 puntate e una mostra-installazione con i costumi di scena, realizzati dalla sartoria di Umberto Tirelli, fraterno amico di, e la proiezione di alcuni dei più bei film e video di opere teatrali.