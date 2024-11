Periodicodaily.com - Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca

Leggi tutto su Periodicodaily.com

Ildi: un’incognita per il mondo. La vittoria alle presidenziali conferisce aun potere enorme e destabilizzante in patria e provocherà onde d’urto in tutto il mondo. IldiLa vittoria dialle presidenziali americane apre una serie di incognite per il .