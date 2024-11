Ilpiacenza.it - Il risotto con ossobuco protagonista alla Cena d’autunno dell’Accademia della cucina piacentina

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

È vero: non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma in questo caso era ciò che "circondava il buco" ad avere deluso un po' le aspettative per unaaffollatissima di soci (con i loro inviati) all’Accademia, perché una mancata adeguata frollatura, ha un po'.