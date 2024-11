Il Napoli punta su Stefan De Vrij per rinforzare la difesa nella prossima stagione

Leggi tutto su Dailynews24.it

Ilè già al lavoro per potenziare la squadra in vista della, con un’attenzione particolare alla. Secondo le indiscrezioni riportate da Kiss Kiss, la società partenopea starebbe valutando attentamente la situazione diDe, esperto difensore centrale dell’Inter. In scadenza con l’Inter De, classe 1992, è approdato all’Inter . L'articolo IlsuDeperla