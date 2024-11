Ilgiorno.it - Il gruppo Adhr apre a 160 ingressi

Sono oltre 160 le posizioni aperte per il nuovo polo della divisione permanent recruitment dell’agenzia per il lavoroGroup, all’interno del piano di sviluppo in Lombardia che vedrà nel triennio il raddoppio del team. La nuova sede si trova a Milano in via Gulli (zona Bande Nere). "Abbiamo una squadra affiatata e compatta che vogliamo incrementare con l’assunzione di professionisti con esperienza in ambito “Ricerca & Selezione del Personale“ che lavoreranno a Milano nel nostro team – ha spiegato Marina Azzola, permanent recruitment pperations manager diGroup –. La scelta della zona facilmente raggiungibile sia con i mezzi sia in macchina, grazie a un parcheggio interno dedicato ai dipendenti, ci permette di essere raggiungibili in auto anche dalle provincie limitrofe. Saranno aperte da subito le selezioni per posizioni interne ala diversi livelli di seniority: dal recruiter, che si occuperà di selezionare i talenti per le nostre aziende clienti, fino a figure che potranno crescere internamente, come senior consultant e top manager che, oltre ad occuparsi inizialmente anche di selezione, avranno un ruolo cardine nello sviluppo della rete commerciale e nella gestione delle trattative, così come in quello della fidelizzazione delle aziende clienti".