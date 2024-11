Casertanews.it - Il Comitato Pari Opportunità del Foro degli avvocati sammaritani al Liceo "Solimena"

Leggi tutto su Casertanews.it

per le, si muovono le big dell'avvocatura deldi Santa Maria Capua Vetere per coinvolgere studenti e genitori nella lotta per la difesa dei diritti delle donne. Oggi è stata la volta delArtistico "" di Santa Maria Capua Vetere, con la dirigente.