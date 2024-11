Cesenatoday.it - “Il Centro del Fiume" a Savignano con Sandro Donati e il caso Schwazer

Leggi tutto su Cesenatoday.it

Secondo appuntamento della rassegna culturale il "del", venerdì 8 novembre alle 20:45 al Seven Sporting club di. Relatoremaestro dello sport, è noto soprattutto per le sue battaglie contro il doping nell'atletica leggera, nel calcio e nel ciclismo e per aver.