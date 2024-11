Lanazione.it - Il 7 novembre al mercato delle Cure l'inaugurazione del murale di Pezzatini

Firenze, 62024 - Sarà inaugurato domani, al, ildi Lorenzo'Filografia Urbana Ledi Filo'. L’opera è stato realizzata dall’interno dei 'quadri parete' dele il taglio del nastro è previsto per le 19. Alle 17.30, invece, 'The Square', lo spazio di via Domenico Cirillo 1, ospiterà l'incontro di presentazione del secondo numero della fanzine Wails Papers, il nuovo prodotto editoriale che racconta la nascita della street art in Toscana. Al centro della pubblicazione proprio la 'Filografia Urbana' di. Oltre asaranno presenti l'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini, gli artisti Edoardo Malagigi, Stelleconfuse e Lorenzo Zambini, ideatori di Wails Papers.