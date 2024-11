Lanotiziagiornale.it - I primi risultati delle elezioni americane smentiscono tutti i sondaggi e Trump vede a un passo la Casa Bianca

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

presidenzialiultime settimane. Infatti, l’annunciato testa a testa tra Donalde Kamala Harris non sembra esserci stato, con il tycoon che di ora in ora sta consolidando il proprio vantaggio e ormailaa un. Ia unlaArticolo in aggiornamento L'articolo Ia unlaLA NOTIZIA.