I "collettivi artistici" da valorizzare. Hardchitepture, ultima mostra di Platea

Domani doppio evento a Lodi per il quarto e ultimo episodio di Fare Collettivo, palinsesto e progetto culturale dedicato ai, organizzato dacon l’aiuto di Fondazione Comunitaria. Alla vetrina di Corso Umberto, alle 19.30, ci sarà l’inaugurazione della nuovadel 2024, fatta dal collettivo, aperta fino al 28 dicembre. "Suggello" è il nome dell’opera esposta: un agglomerato di lavori preesistenti realizzati dal collettivo nel corso della propria attività , basata sulla concezione di riciclo e riutilizzo applicato all’arte. Prima, alle 18, il collettivo Palazzo Bronzo ha organizzato la tavola rotonda aperta al pubblico “È bello doppo il morir vivere anchora“, aProject in via Maddalena con artisti, curatori e professionisti del settore.