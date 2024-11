Torinotoday.it - I cacciatori possono sparare anche a coturnici, fagiani di monte e morette: il Tar respinge la sospensiva ambientalista

Leggi tutto su Torinotoday.it

Ora la caccia può riprendereper quasi tutte le specie alpine. Lo ha stabilito il Tar, che ha respinto la richiesta dipresentata da un gruppo di associazioni animaliste e ambientaliste per la coturnice, il fagiano die la moretta, accolta in un primo periodo. Solo per la.