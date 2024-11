Highlights e gol Liverpool-Bayer Leverkusen 4-0 Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutto su Sportface.it

Ilcon glidi, sfida valida per la quarta giornata della. Prestazione da urlo dei Reds di Slot, che strapazzano i tedeschi per 4-0 con uno straripante Diaz, a cui si aggiunge il gol del momentaneo 2-0 di Gakpo. Quattro vittorie su quattro partite con dieci gol fatti e uno solo subito: ilvola in testa e si gode un’altra serata stellare.e gol4-0,) SportFace.