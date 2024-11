Ilnapolista.it - Henry: «Mi sarei arrabbiato anche io al posto di Bellingham al cambio, calciando la bottiglietta»

Il Real Madrid ha perso 3-1 in casa contro il Milan, seconda sconfitta di fila al Bernabeu dopo il Clasico contro il Barcellona. E Thierryha commentato con una video-analisi la prestazione insufficiente di Kylian Mbappé. Il più delle volte poi èche cerca di fare le cose che dovrebbe fare Mbappé. L’ex giocatore e suo connazionale ha dichiarato sul fuoriclasse dei blancos a Cbs Sport, dove è commentatore: «Non corrono davvero, non sono compatti e non si sforzano come squadra. Il più delle volte poi èche cerca di fare le cose che dovrebbe fare Mbappé. Deve imparare a giocare da 9 e avere voglia di proiettarsi in avanti». Ha invitato i suoi colleghi in studio ad osservare sullo schermo la staticità del numero 9 del Real: «Guardatelo, guardate il numero 9».  Thierrybrilliantly breaks down a major issue Real Madrid have faced recently, how Kylian Mbappe needs to improve and why Carlo Ancelotti is the man who can fix things.