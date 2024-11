Harris vince in 4 Stati, Trump in 5

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

2.20 Kamalanel Distretto di Columbia, Rhode Island, Massachusetts e Maryland. In Pennsylvania e in Michigan è in vantaggio col 70% dei voti. Lo prevedono le proiezioni dell'Associated Press. Le proiezioni della Cnn assegnano a Donaldla Florida, il Tennessee, il Missouri, l'Alabama e l'Oklahoma. Al momento, il conteggio dei Grandi Elettori è 90 pere 27 per