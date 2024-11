Milanotoday.it - Guasto in stazione: ritardi fino a 40 minuti per i treni diretti a Milano

Leggi tutto su Milanotoday.it

Ancora disagi per i pendolari. Unalladi Monza ha causatosulla circolazione ferroviaria in entrata e in uscita da trae Como, Lecco, Sondrio e Bergamo via Carnate (Monza) nella mattinata di mercoledì 6 novembre.Il fatto è stato reso noto da Trenord che ha.