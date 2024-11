Tvzap.it - Grave lutto per Gianna Nannini, il triste addio sui social

Leggi tutto su Tvzap.it

per, ilsui. La famosa cantante italianasta affrontando in queste ore undevastante. All’età di 88 anni si è spenta una persona a lei molto cara. L’artista ha deciso di renderle omaggio attraverso un lungosui. Le sue parole hanno commosso i suoi numerosi fan. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articoloper, ilsuiproviene da TvZap.