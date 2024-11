Latinatoday.it - Grate per fermare le occupazioni, plauso di Celentano per l’”operazione legalità” al Colosseo

Leggi tutto su Latinatoday.it

La sindaca di Latina Matildeplaude quella che è stata definita l’”operazione” in corso negli immobili del. Sono iniziati ieri, per terminare il prossimo 13 novembre, gli interventi di bonifica completa e di successiva messa in sicurezza degli appartamenti e locali.