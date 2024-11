Quotidiano.net - Gli Usa alla prova del voto. Code ai seggi nel Paese blindato . E Trump accusa: "Ci sono brogli"

Farruggia Siamo al redde rationem,resa dei conti, al giudizio finale. Si è votato per la Casa Bianca, per il Congresso, per 13 governatori. Ed è stata una notte calda conche ha ribadito le accuse, senza motivarle, che in Pennsylvania, a Philadelphia, in particolare, sarebbero in atto frodi elettorali: "Sento voci di mega frodi elettorali in corso a Philadelphia". Secca la replica della polizia: "Non siamo a conoscenza di alcun problema con ilche richieda l’intervento delle forze dell’ordine". Maha bisogno di mantenere alta la narrazione della vittoria rubata, come fece già nel 2020, e nella notte ha rincarato la dose sul suo social Truth: "Cianche in Michigan, a Detroit!". La notte è stata punteggiata dalle proiezioni, mano a mano che ichiudevano.