Gli Stati Uniti voltano pagina, Trump a un passo dalla Casa Bianca

ROMA (ITALPRESS) – Donaldtornerà per la seconda volta a guidare gli. Il tanto atteso testa a testa non c’è stato, il tycoon ha confermato i successi negli“ovvi”, ma è negli Swing States che la sua campagna elettorale aggressiva ha fatto particolarmente breccia. La proiezione di “Fox News” dà ormai per certa la vittoria del tycoon, per l’ufficialità basta pochissimo. Vinti North Carolina, Georgia e Pennsylvania (dove Harris aveva investito tanto), avanti negli altriin bilico quando ormai si sono superate percentuali elevate e significative. L’America ha voltatodopo il quadriennio Joe Biden. A metà notte (italiana) Elon Musk di dubbi non ne aveva già: significativo il tweet del proprietario di Tesla e di X: “Game, set and match”. I Repubblicani, dopo quattro anni, hanno conquistato la maggioranza al Senato e sono favoriti per la Camera, anche se il rischio (minimo) di un Congresso ancora “spaccato” c’è.