Fanpage.it - Giulia Vecchio: “Nel mio spettacolo c’è tutto quello che sono. Stefano De Martino è un leader dalla grande umiltà”

Leggi tutto su Fanpage.it

Intervista a, attrice nota sia in tv che al cinema e ora a teatro con loNon so piangere a comando. Quando ha calcato il palcoscenico per la prima volta, ha capito che quella sarebbe stata la sua strada, che ha condiviso anche con il collettivo Contenuti Zero, ormai vero e proprio fenomeno anche sui social.