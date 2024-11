Lapresse.it - Germania, Scholz licenzia Lindner

E’ crisi per la coalizione del governo di Olaf. Il cancelliere hato il ministro delle finanze Christian, leader dell’Fdp, come ha confermato il portavoce del governo Steffen Hebestreit., in occasione della riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, ha proposto al cancelliere tedesco, Olafe al ministro dell’Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025.