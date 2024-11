Georgia, testa a testa Harris-Trump

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

1.15 Secondo le proiezioni della Cnn, ine South Carolina sarebbe un. Laè uno dei sette Stati in bilico che decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca. Intanto Donaldha vinto in Indiana come previsto, sempre secondo le proiezioni della Cnn. Lo Stato porta al candidato repubblicano undici grandi elettori. Vince anche in Kentucky e guadagna altri 8 grandi elettori. Kamalavince in Vermont,secondo le proiezioni della Cnn e guadagna 3 grandi elettori.