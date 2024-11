.com - Geolier, in pre-order l’album Dio lo sa – Atto II

chiude un anno importante con il nuovo capitolo dell’ultimo album da record, in pre-da oggi Dio lo sa –II Real P Semp. A chiusura di un anno importante, di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi,è pronto a tornare il 22 novembre con il secondo capitolo del suo ultimo album da record, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, Dio lo sa –II (Warner Music Italy). A soli 24 anni, in poco tempo e grazie al suo grande talento, ha già conquistato l’Italia intera, ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. E oggicontinua a scrivere in modo indelebile la sua storia e quella del rap italiano.sarà disponibile nei seguenti formati (attivo da oggi il pre-): CD Autografato Vinile Rosso Trasparente Vinile Rosso Trasparente Autografato Vinile Edizione Liquid Autografata– Dio Lo Sa –II coverHa da poco annunciato anche l’uscita del suo primo libro Per sempre, nelle librerie dal 19 novembre.