Lanotiziagiornale.it - Gelo tra Lufthansa e il Mef, si blocca l’accordo su Ita

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

Due anni di trattative che rischiano di svanire in un attimo, anzi per essere precisi in una sola notte.tra Ita e, proprio quando sembrava pronto a essere chiuso, è tornato in bilico. Bruxelles attendeva la consegna del piano finale entro mezzanotte, ma non è andata così. L’ultimo via libera dell’Ue dovrà attendere. Ma lo stop non è avvenuto sul fronte della concorrenza, quello su cui attendeva il documento la Commissione Ue. I motivi sono altri. Nella notte le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. E così i documenti, firmati dalla compagnia italiana, da quella tedesca e anche dai vettori rivali che dovevano prendere gli slot lasciati liberi (EasyJet, AirFrance e Iag) non sono stati consegnati. A mancare è l’ultima firma, quella del ministero italiano dell’Economia.