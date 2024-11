Avellinotoday.it - Galleria Monte Pergola, la ripresa dei lavori resta un'incognita

Leggi tutto su Avellinotoday.it

Ancora nessuna luce si intravede in fondo al tunnel. Inella, iniziati due anni fa, hanno assunto ormai tempi biblici e sono fermi al palo determinando problemi di viabilità e non solo. Lo snodo, importante per la circolazione da e per Avellino e Salerno, negli.