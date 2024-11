Trevisotoday.it - Future Brand Impact - 1^ edizione

Leggi tutto su Trevisotoday.it

Il 29 Novembre 2024, presso Infinite Area in Via San Gaetano 113/A, a Montebelluna (Treviso) si svolgerà la primadi, l’evento realizzato da OCALAB (www.ocalab.it), agenzia di comunicazione padovana e punto di riferimento per le aziende per le attività e i progetti di.