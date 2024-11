Secoloditalia.it - Friedman ha il volto di un uomo distrutto dal dolore: “Con Trump le conseguenze saranno terribili!” (video)

Dopo una nottata in bianco, superata forse a dosi di Malox per lo stomaco, Alanriemerge all’alba in televisione con un viso pallido, sembra stra, forse ha pianto mentre dietro al suo faccione, nel, si vede il suo nemicofesteggiare la vittoria con il suo pubblico festante. “Dove sono tutte le donne che dovevano votare per proteggere i loro diritti riproduttivi? Dove erano i giovani per Harris? Assenti. E come spiegare le minoranze etniche come gli afroamericani e gli elettori latini che hanno votato per, nonostante i suoi commenti razzisti?”, tuona nelde La Stampa. Alane la delusione per la vittoria di“Noi americani abbiamo avuto la possibilità di votare contro l’Hate-Monger. Abbiamo avuto la possibilità di riaffermare la democrazia.