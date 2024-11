Vanityfair.it - Francesca Rettondini ricorda l'amore con Alberto Castagna: «Era un uomo d'altri tempi, l'età non fu mai un problema»

La storia d'tra l'attrice e il conduttore all'inizio non fu facile e finì sotto i riflettori soprattutto per via dei 23 anni di differenza tra di loro. Lei, però, non ha mai visto gli anni come un limite: «Nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza badare all'età»