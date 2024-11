Formazioni ufficiali Club Brugge-Aston Villa Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledella sfida, valida per la quarta giornata di. Tre vittorie su tre per la squadra di Emery, che non ha ancora subito neppure un gol e vuole continuare a stupire. Tre invece i punti conquistati dalla squadra belga, che insegue la prima vittoria in casa dopo il ko contro il Dortmund. Il calcio d’inizio è in programma alle 18.45. Ecco le sceltedei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.