Florida l’aborto resta vietato dopo le sei settimane | il referendum non raggiunge il quorum Sorpresa in Missouri

Un fallimento che è una vittoria politica per il governatore repubblicano Ron DeSantis, a favore del divieto per le interruzioni di gravidanzale sei. Ilsulla libertà dell’interruzione di gravidanza – che in occasione delle presidenziali veniva sottoposto al voto anche in altri otto Stati – non ha infatti raggiunto ildel 60%, necessario per l’approvazione. E cosìseidi gestazione. L’emendamento proposto – noto come ‘Emendamento 4’ – avrebbe esteso il diritto prima della vitalità fetale intorno alla 24esima settimana, garantendo eccezioni per proteggere la salute della madre. La sconfitta, sebbene non inaspettata, ha interrotto una serie di vittorie per i gruppi per i diritti alda quando la Corte Suprema ha annullato Roe contro Wade nel 2022.