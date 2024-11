Fiumicino, venerdì 8 novembre chiuso il nido comunale “L’Allegro Ranocchio”

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 62024 – Il Comune diinforma che, a causa di una perdita idrica dell’impianto di riscaldamento deld’infanzia “”, di via Trincea delle Frasche, si rende necessario disporre l’interruzione del servizio educativo per tutta la giornata del 82024, al fine di consentire la riparazione. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.