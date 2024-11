Lanazione.it - Ferrovie, linea Firenze-Viareggio: proseguono i lavori tra Pistoia e Montecatini

Leggi tutto su Lanazione.it

, 6 novembre 2024 -gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario traTerme, sulla. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni traTerme sarà sospesa dalle ore 15.00 di sabato 9 e per tutta la giornata di domenica 10 novembre. Prevista la realizzazione delle opere lungoper il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese.le opere per i piazzali, gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, oltre alle lavorazioni per l’adeguamento impiantistico della stazione diTerme.