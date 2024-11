Parmatoday.it - Fermato due volte mentre guida con la patente revocata: 40enne denunciato

Leggi tutto su Parmatoday.it

La revoca dellaè un provvedimento che cancella la tua. Ti ritrovi quindi come chi non ne ha mai conseguita una. Se, nonostante il provvedimento, ti metti ugualmente al volante incontri delle sanzioni molto gravi. La prima infrazione non è più di carattere penale, ciò significa.