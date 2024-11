Dilei.it - Federica Nargi, problemi a Ballando con le stelle. Cosa succede

L’esperienza dicon lesta attirando moltissima attenzione, non solo per la sua bravura e dedizione sulla pista da ballo, ma anche per le sfide personali che sta affrontando lontana dalla sua famiglia. In coppia con il ballerino Luca Favilla,ha dimostrato di essere una delle concorrenti più talentuose dell’edizione, arrivando a conquistare i giudici e il pubblico con la sua grinta e passione per la danza. Tuttavia, questo percorso per l’ex velina non è privo di difficoltà, specialmente per la lontananza dal marito Alessandro Matri e dalle figlie Sofia e Beatrice.: la lontananza dalla famiglia e le difficoltà con le figlie, infatti, ha raccontato di come la separazione temporanea dalla sua famiglia stia creando non poche difficoltà, specialmente per le sue figlie, che hanno iniziato a sentire la sua mancanza.