FantaSanremo 2025 | novità e sorprese con Carlo Conti

ha confermato chetornerà anche nel. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, che segna un’ulteriore tappa per il fantasy game legato al Festival della Canzone Italiana.per il, alcune indiscrezioni parlano di una probabile integrazione del Dopofestival, che tornerà come parte integrante del Festival di Sanremo.Nel video che ha accompagnato l’annuncio, oltre alla conferma dell’edizione, è stato svelato anche un altro importante dettaglio: il FantaLibro. Questo libro, intitolato ‘– L’activity book ufficiale’, sarà un compagno di gioco per tutti gli appassionati del fantasy game, con enigmi, labirinti, quiz e curiosità legate al Festival. Gli appassionati potranno così divertirsi con giochi interattivi, partecipare a FantaSfide, accumulare bonus e malus e confrontare i loro punteggi con quelli di amici e sconosciuti, nella corsa a conquistare l’ambitissima ‘Gloria Eterna Cartacea’.