Esultano i big del petrolio crescono banche e cripto tremano le aziende green | chi vince e chi perde con Trump presidente

A conti fatti, i mercati azionari ci hanno preso più dei sondaggisti. Da settimane gli investitori avevano scommesso sulla vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali americane, anche quando tutte le rilevazioni statistiche lo davano praticamente appaiato con la rivale Kamala Harris. Alla fine è stato proprio il tycoon ad avere la meglio, peraltro con un successo ben più ampio di quanto pronosticato. Se ne sono accorti i mercati, con Wall Street che questa mattina ha aperto in volata: Dow Jones al +3,11% e Nasdaq +1,81% e S&P 500 +1,95%. A correre in borsa è anche Truth, il social media fondato da, che ha aperto con un’impennata del 25%. Ma quali sono i settori dell’economia che più beneficeranno del ritorno del candidato repubblicano alla Casa Bianca? E quali, invece, si preparano ad altri quattro anni difficili? Tesla mette il turbo, frenano Volkswagen e Bmw Tra i principali beneficiari della vittoria dic’è senz’altro Elon Musk, che ha fatto attivamente campagna elettorale per il tycoon e donato oltre 130 milioni di dollari.