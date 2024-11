Forlitoday.it - "Erba alta in via Isonzo"

Leggi tutto su Forlitoday.it

Riceviamo e pubblichiamo: "Il marciapiede di Vianecessita di un intervento di taglio dell'. Diventa anche pericoloso immettersi sulla via in uscita dalla stazione Alea, perché la strada non è visibile a causa dell'altissima".