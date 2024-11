Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 6 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 6– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Nihan è infuriata con Emir per aver diffuso una notizia falsa su Deniz e cerca in ogni modo di farla ritirare, ma senza successo. Nel frattempo, Zeynep confessa a Kemal di essere incinta. Ecco ilper rivedere l’episodio 285 in