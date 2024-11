Elezioni Usa volano azioni Trump Media | +321% nel pre-market

Lapresse.it - Elezioni Usa, volano azioni Trump Media: +32,1% nel pre-market

Dopo la vittoria di Donaldallepresidenziali Usa,i titoli di: nelle negozipre-a Wall Street, i titoli del tycoon segnano +32,12% al Nasdaq, scambiati a 44,71 dollari per azione. I mercati stanno reagendo ai risultati elettorali americani, con una chiusura in rialzo per Tokyo e un’apertura genericamente in rialzo per le borse europee.