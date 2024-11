Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Usa, Trump vince in tutti e 7 gli Stati chiave: 3 punti di vantaggio in Pennsylvania, 7 in Michigan, 5 in Nevada, 4 in Wisconsin, tutti i dati

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

I setteerano fondamentali per decretare la vittoria di uno dei due candili ha conquiDonaldè il nuovo Presidente degliUniti d'America, è lui are leamericane che si sono tenute il 5 novembre 2024, avendo raggiunto per primo la