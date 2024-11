Sbircialanotizia.it - Elezioni Usa, Trump vince ed Elon Musk festeggia il +13% per le azioni Tesla

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Ma non ce n'è solo per: nel premercato Dow Jones ed S&P500 per esempio hannoto i massimi storici Donaldleamericane 2024 edecolla a Piazza Affari, aprendo l'odierna seduta con un balzo del +13,34%. Il titolo del colosso automobilistico beneficia della rielezione alla Casa Bianca del tycoon .